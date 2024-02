Jornal: Gatilhos podem dobrar valor e dar R$ 325 mi ao Athletico por Roque

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Athletico Paranaense poderá receber mais 31 milhões de euros (R$ 165,7 milhões na cotação atual) por Vitor Roque em gatilhos de produtividade, mais que dobrando o valor já pago pelo Barcelona por ele.

O que aconteceu

De acordo com a publicação, o atacante brasileiro custou 30 milhões de euros (R$ 160,4 milhões na cotação atual) ao Barça, que efetua os pagamentos de forma parcelada. No contrato, porém, há gatilhos que podem multiplicar o valor.

Se Roque participar de mais de 50% dos jogos do time catalão por temporada, o Furacão receberá 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões na cotação atual). Esta cláusula vale por cinco temporadas, ou seja, 25 milhões de euros (R$ 133,7 milhões na cotação atual).

Se o brasileiro for finalista na disputa do prêmio 'The Best', da Fifa, até 2031, mais 5 milhões de euros são pagos em gatilhos (R$ 26,7 milhões na cotação atual). Por fim, um milhão de euros de bônus caso Roque vença a disputa e seja eleito melhor jogador do mundo.

O total em gatilhos mais que dobra o valor inicial que está sendo pago e eleva preço total de Roque para R$ 325 milhões.