Meia do Corinthians depõe por mais de 7 horas sobre morte de jovem

O jogador Dimas Cândido, do sub-20 do Corinthians, prestou por quase oito horas um novo depoimento hoje (7) sobre a morte de Lívia Matos, de 19 anos.

O que aconteceu

O meio-campista de 18 anos chegou à 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, na zona leste de São Paulo, pouco antes das 10h30 (de Brasília). O depoimento terminou pouco após as 18h (de Brasília).

O jogador cedeu o celular à delegada responsável pelo caso, de acordo com o advogado dele, Tiago Lenoir. O aparelho, contudo, foi devolvido ao meia após o depoimento.

É o segundo depoimento que o atleta presta sobre o caso. O primeiro aconteceu no dia do episódio, na 30ª delegacia de polícia.

"Ele não está sendo interrogado, está sendo ouvido e tem o compromisso, sim, de prestar a verdade e está repassando todas essas provas para ela", disse o advogado Tiago Lenoir, na porta da delegacia.

O Dimas está à disposição para fazer toda e qualquer perícia, coleta de material genético... o celular dele não precisa de quebra de sigilo telefônico, nós estamos expondo, fique à vontade para virar e revirar o Dimas. Para quê? Para deixar claro que ele não cometeu nenhum crime Tiago Lenoir

Livia morreu após ter relação sexual com Dimas. O atestado de óbito da mulher de 19 anos apontou uma ruptura na escavação retouterina (região genital localizada entre o útero e o reto). Agora, espera-se pelos laudos do IML.

O dia do encontro

A estudante de enfermagem de 19 anos e o atleta, de 18, marcaram de se encontrar no dia 30 de janeiro. Eles se envolveram sexualmente na casa do jogador, e Lívia morreu após o ato.

O jogador e a jovem se conheceram pelas redes sociais e aquele teria sido o primeiro encontro deles, segundo o advogado do jovem. Eles tiveram relações sexuais com preservativo antes de Dimas perceber que a mulher não estava se sentindo bem, ainda de acordo com a defesa.

Dimas ligou para o Samu, prestou socorro e acompanhou a jovem até o hospital, por volta das 19h (de Brasília). Os socorristas a atenderam ainda no apartamento. A vítima sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.

Médicos constataram uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima como fonte da hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.

O jogador prestou depoimento como testemunha e foi liberado.

O caso foi registrado como morte suspeita. A polícia informou que no apartamento de Dimas havia manchas de sangue. O local foi preservado para a realização da perícia. O caso foi registrado pelo 30º DP, no Tatuapé, e transferido para a 5ª delegacia de defesa da mulher.

Troca de mensagens

Trocas de mensagens entre a jovem e o jogador mostram os bastidores do encontro que virou tragédia. O Domingo Espetacular, da Record, e o Fantástico, da Globo, tiveram acesso a conteúdos das conversas entre eles por celular.

Eles se conheciam, pelo menos, desde o ano passado, como consta em mensagens trocadas entre eles em abril de 2023. Segundo a mãe, Lidia, a jovem não falava de Dimas como namorado, e sim como amigo. Desde janeiro deste ano, conversavam com frequência.

As circunstâncias do encontro entre eles causam divergência. Dimas teria convidado a jovem para ir ao apartamento dele, mas, para a família, eles iriam sair. Além disso, as partes discordam sobre ser ou não a primeira vez que os dois se viam presencialmente.

Em um áudio enviado para uma amiga, Livia disse que eles quase namoraram. "A gente estava quase namorando, a gente se encontra, a gente sai, ele é muito legal", disse, em mensagem de voz. Em trocas de mensagens, eles se referiam de maneira carinhosa um ao outro.

Na última troca de mensagens entre eles, Dimas perguntou se ela havia contado para a mãe aonde ia, e Livia assentiu. "Sim, ela nem liga", escreveu a estudante. Na versão da mãe, a filha disse que ia para um bar com amigos para assistir ao jogo — naquele dia, o Corinthians enfrentou o São Paulo.

À espera dos laudos do IML

Os laudos do IML estão sendo concluídos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Eles podem demorar até 30 dias, mas a tendência é que isso aconteça mais cedo devido à repercussão do caso, de acordo com apuração do UOL.

Foram realizados os exames de necropsia, sexológicos e coleta de materiais os toxicológicos. A investigação do caso é conduzida pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na Zona Leste de São Paulo. Dependendo dos resultados, Dimas pode ser chamado para prestar novo depoimento.

O atestado de óbito da jovem de 19 anos já apontava uma ruptura na escavação retouterina (região genital localizada entre o útero e o reto). Uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima foi identificada pelos médicos como fonte de hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.

Advogado da família da jovem, Alfredo Porcer aponta que tal lesão não aconteceria em uma relação sexual "normal". Ele afirma que é necessário entender se algum objeto foi introduzido na região íntima da jovem ou se a relação foi consensual. O advogado de Dimas, Tiago Lenoir, defendeu ontem que os dois tiveram relações sexuais consensuais e com preservativos.

Entenda a lesão

A escavação retouterina é uma região que fica entre o útero e o reto. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, o caso é raro, especialmente entre mulheres jovens.

Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra que atua no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês nas áreas de Mastologia e de Ginecologia e Oncologia Ginecológica, acredita que a rotura tenha, na verdade, acontecido no fundo do saco vaginal (espaço ao redor do colo uterino na cavidade vaginal), e não na escavação retouterina.

A escavação retouterina é dentro da barriga, não tem muito a ver com a situação com o que aconteceu de fato. [...] Pode ter acontecido a rotura do fundo de saco vaginal, ou seja, é um espaço no fundo da vagina, atrás do colo do útero.

Alexandre Pupo, ao UOL

"Dependendo da forma como a relação de dá, pode acumular ar e dar uma pressão [na região]. Cada vez que o pênis sai e entra, ele empurra ar [para dentro], e os lábios impedem a saída. Não é muito frequente em jovens, mas o fundo vaginal pode estourar", acrescentou o especialista.

Quem é Dimas?

Meio-campista Dimas, jogador do sub-20 do Corinthians Imagem: Reprodução/Instagram

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Dimas tem 18 anos e está emprestado pelo Coimbra-MG. O meio-campista está na base do Corinthians desde abril de 2023 e tem contrato até 31 de janeiro de 2025.

Ano passado, o jovem foi promovido para a categoria sub-20 do Coimbra após ter se destacado no Campeonato Mineiro de 2022. Ele acumulou quatro gols e quatro assistências em 13 jogos.

Pelo Corinthians, Dimas atuou em 12 partidas em 2023 e não marcou nenhum gol. O atleta jogou em três campeonatos da categoria: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ele não foi inscrito na Copinha desde ano.