Joaquim recebe terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Mirassol

O Santos terá uma baixa importante na próxima rodada do Campeonato Paulista. Joaquim recebeu o seu terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira, na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, e terá que cumprir suspensão no jogo contra o Mirassol.

O zagueiro foi punido logo aos quatro minutos do primeiro tempo, após se desentender com o atacante Pedro Raul, do Timão.

Para a vaga de Joaquim, que vem sendo titular absoluto nesta temporada, o técnico Fábio Carille conta com Messias, além do jovem Samuel.

O Santos encara o Mirassol no domingo (11), às 18 horas (de Brasília), fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.