João Schimdt celebra primeiro gol pelo Santos e exalta grupo por vitória em clássico: "Fazendo um bom trabalho"

O Santos venceu o Corinthians nesta quarta-feira, por 1 a 0, na Vila Belmiro, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. João Schimdt anotou seu primeiro gol com a camisa do Peixe e celebrou o feito diante da torcida que compareceu para ver o duelo.

"Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui com essa camisa que é grande demais. Feliz pela Vila estar lotada e por meu primeiro gol ser aqui. Agradecer ao grupo. Estamos fazendo um bom trabalho. Claro que um passinho de cada vez, nosso ano é longo, vai ser difícil. Mas, o grupo todo está de parabéns", disse o volante em entrevista à TNT Sports.

João Schmidt chegou ao Santos para reforçar a equipe nesta temporada. Desde o começo do Paulista, o camisa 5 foi titular em todas as partidas.

Com este resultado, o Santos chegou a 15 pontos e lidera a tabela geral do Estadual. No Grupo A, o time comandado por Fábio Carille tem 11 pontos de vantagem para a Portuguesa, segunda colocada do grupo. O Peixe tem cinco vitórias e uma derrota na competição.

O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Mirassol pela sétima rodada do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.