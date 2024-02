Jair, do Vasco, lamenta lesão sofrida em clássico contra o Flamengo

O Vasco tem sofrido com as lesões nesta temporada e, em uma semana, os cariocas perderam Paulinho e Jair, ambos com graves problemas. O volante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo e usou suas redes sociais para lamentar o problema.

"Me preparei muito nas férias e na pré-temporada para ajudar o clube o máximo possível, mas Infelizmente, no clássico, tive uma lesão grave que me manterá fora dos gramados por um tempo. Existem coisas que fogem do nosso controle e não conseguimos compreender o porquê, isso só mostra o quão dependente somos de Deus. Ainda que surjam adversidades, em tudo glorificarei o nome do Senhor. Agradeço as mensagens de apoio e carinho. Trabalharei para que possa me recuperar e voltar ainda mais forte", escreveu.

O volante será operado nos próximos dias. Jair deve ficar longe dos gramados por volta de oito meses.

Sem Jair, o Vasco da Gama volta a campo nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), contra o Audax Rio. O jogo será realizado na Arena da Amazônia e é válido pelo Campeonato Carioca.