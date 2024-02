Gaúcho: Inter vence Santa Cruz fora de casa e segue caça ao Grêmio

O Internacional segue na caça ao líder Grêmio. Na noite de hoje (7), o Colorado venceu o Santa Cruz por 2 a 0, fora de casa, pela sexta rodada do Gauchão.

Com o resultado, os comandados de Coudet estão na segunda colocação, com 13 pontos, dois atrás do rival. Os mandantes, por outro lado, ocupam a lanterna, com dois.

Em seu próximo compromisso, o Internacional tem pela frente o São José, nesse domingo, às 19h (de Brasília), no Passo d'Areia. O Santa Cruz encara o Caxias, na mesma data, às 20h, no Centenário.

Como foi o jogo

Aos nove minutos, o Internacional já estava à frente do marcador: Bruno Henrique chutou para superar Pitol e fazer 1 a 0. Na sequência, Alan Patrick quase deixou o dele, mas carimbou a trave.

Em prosseguimento à pressão colorada, Enner Valencia teve duas oportunidades de marcar. Na primeira parou no goleiro do Santa Cruz e na segunda mandou para fora.

Inspirado, Pitol trabalhou para impedir que Bruno Henrique, Alan Patrick e o equatoriano ampliassem. Porém, aos 40 minutos, o camisa 13, finalmente, venceu o arqueiro e fez 2 a 0 para o Inter.

Nos primeiros segundos do segundo tempo, o Santa Cruz teve a oportunidade de diminuir, mas Rickelmy chutou com perigo para fora. Pouco depois, Rafael Mineiro foi outro a desperdiçar uma chance pelo lado dos mandantes.

O Internacional, por sua vez, manteve o ritmo na etapa final. Bruno Henrique, novamente, parou em Pitol. Logo depois, Enner Valencia ficou em condições para marcar e perdeu.

Mesmo em vantagem, o Colorado seguia pressionando o adversário. Dessa forma, o equatoriano desperdiçou outra chance de marcar.

No fim, o Internacional ainda teve outras chances de ampliar o marcador, mas o duelo acabou terminando em triunfo por 2 a 0.