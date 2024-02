Interino do Corinthians lamenta saída de Mano e fala sobre chegada de António Oliveira: "Grande profissional"

Thiago Kosloski, que comandou o Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Santos nesta quarta-feira (7), falou sobre a saída do técnico Mano Menezes e a chegada de António Oliveira, que estava no Cuiabá. A tendência é que o comandante português seja anunciado pela diretoria do clube nos próximos dias.

Kosloski, auxiliar fixo do Corinthians, lamentou a demissão de Mano, que não suportou a pressão pelos resultados negativos. O profissional entende que a decisão da diretoria está englobada na cultura resultadista do futebol e afirmou que ele mesmo passou por situações do tipo.

"O professor Mano é muito vencedor, dispensa comentários em seu currículo. Não gostamos (da saída), mas sabemos como é o futebol. Já passei por isso muitas vezes. Futebol é resultado. Pegou a gente de surpresa, mas esperamos que o próximo treinador chegue e coloque a equipe nos trilhos. Isso é o mais importante no momento", comentou.

Em relação a António, Kosloski disse conhecer o trabalho do português e se colocou para ajudar ele e toda sua comissão técnica no período de adaptação ao novo clube.

"Convívio vai ser o melhor possível, já nos enfrentamos como técnicos, é um grande profissional, não por acaso foi convidado pelo Corinthians. Esperamos que ele chegue, nos ajude. Vamos fazer o máximo possível para ajudá-lo e, junto com ele, colocar o Corinthians no caminho certo de novo", complementou o interino.

Com a derrota por 1 a 0 para o Santos, o Corinthians chegou à quinta derrota seguida no Campeonato Paulista. A equipe é a lanterna do grupo C, com três pontos, e está na penúltima colocação do Estadual. Kosloski deixou claro que a briga do Timão, neste momento, é para fugir da zona de rebaixamento.