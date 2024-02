'Grupo do São Paulo se fechou e James está fora', diz Casagrande

Casagrande disse no UOL News Esporte que a atitude de James Rodríguez não ir ao jogo da Supercopa do Brasil, em Belo Horizonte, no último domingo (4), deixa o ele em um clima ruim com os outros atletas do São Paulo.

'Fez birra': "O problema dele agora é muito maior do que era antes do jogo de domingo. O problema dele agora é reconquistar a confiança do grupo, da comissão técnica, da torcida e da diretoria em relação a fazer parte de uma união de grupo. Ele não se comportou como união de grupo, ele foi egoísta no fim de semana. Ele não ia jogar, ele não quis viajar. Se ele jogasse, ele ia viajar. Ele fez de birra não querer ir. E todo mundo machucado foi e o time ganhou. Tem a imagem de todo mundo festejando, mas não tem a imagem em nenhum lugar.

'Grupo fechado': "Quando a gente fala no futebol: 'o grupo está fechado'. O grupo se fecha daquele jeito do domingo. O grupo fechou no São Paulo e o James está do lado de fora. Ele tem que fazer agora é lutar para ele se encaixar de novo. O grupo fechou a partir do momento que foi todo mundo para BH, mesmo quem não iria jogar e o time foi campeão. E aí o grupo fecha. Eles olham para o lado e pegam confiança em todo mundo, mesmo aqueles que não jogaram ou estavam machucados. Os caras que jogaram, diretoria e treinador olham: 'posso contar com esse cara. Esse cara veio aqui'. O James se coloca como mais importante que o São Paulo".

