Giro dos Estaduais: Bahia vence a quinta seguida, e Fortaleza empata no fim

Bahia e Fortaleza entraram em campo pelos seus respectivos estaduais na noite desta quarta-feira. O Tricolor de Aço goleou por 5 a 0 o Itabuna, na Arena Fonte Nova.

Essa foi a quinta vitória seguida do time comandado por Rogério Ceni em 2024. Com 13 pontos, a equipe está na liderança do Baiano, com dois a mais que o Juazeirense, vice-líder.

Fim de jogo no Presidente Vargas. Nos acréscimos, o Fortaleza buscou o gol e empatou com o Ferroviário em 1×1 pela quarta rodada do Campeonato Cearense. ? Machuca#FortalezaEC #Cearense2024 pic.twitter.com/is1mNUwuub ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) February 8, 2024

Por outro lado, o Fortaleza quase teve a sua primeira derrota no Cearense. Graças ao gol de Machuca nos minutos finais, o Leão do Pici ainda arrancou um ponto do Ferroviário, fora de casa.

Com o resultado, os comandados de Vojvoda seguem na ponta do Grupo A, com dez pontos. O segundo colocado é o Maracanã, com oito.

Agora, ambas equipes focam na segunda rodada da Copa do Nordeste, com o Bahia enfrentando o River, nesse sábado, às 16h (de Brasília), no Piauí. O Fortaleza, por sua vez, tem como próximo adversário, no mesmo horário, no domingo, em Alagoas.