Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Isolado na liderança do Campeonato Carioca, o Fluminense terá mais um compromisso pela competição nesta quinta-feira. Às 21h30 (de Brasília), os atuais campeões enfrentam o Sampaio Corrêa-RJ, no Maracanã, pela sétima rodada.

A transmissão da partida será feita pelos canais Band e Bandsports. Pela internet, o duelo será transmitido através do Canal GOAT, no YouTube.

Na luta pelo terceiro título seguido, o Tricolor, que vem de empate por 2 a 2 com o Boavista, lidera com 14 pontos, enquanto os visitantes entraram em crise após a derrota de 2 a 0 para o Volta Redonda e, estacionados com um ponto, querem se afastar da zona de rebaixamento.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, nunca escondeu que a prioridade do time é a preparação para a Recopa Sul-Americana, que será disputada no próximo dia 21, contra a LDU. O comandante não quis antecipar a escalação que vai a campo, mas pode promover o retorno dos titulares, poupados contra o Boavista.

"Temos um planejamento e vamos respeitar ele. Não vamos ficar adiantando as estratégias. Mas nosso objetivo no Campeonato Carioca é ganhar os jogos", disse ele.

Pelo lado do Sampaio Corrêa-RJ, a principal novidade é a estreia do técnico Alfredo Sampaio. Ele ocupa a vaga de Silvestre dos Anjos, demitido após a derrota para o Volta Redonda. O novo técnico se mostrou otimista.

"Tenho a melhor impressão do elenco do Sampaio Corrêa, via a equipe jogando e acho natural a insegurança e o desconforto pela posição na tabela de classificação, mas vamos apostar em devolver a confiança aos atletas", disse Alfredo.

Para o duelo contra o Fluminense, o Sampaio Corrêa-RJ perdeu o zagueiro Eduardo Thuram, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Volta Redonda. Assim, Yan Oliveira assume a vaga e vai formar dupla com Paulo Vitor.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X SAMPAIO CORRÊA-RJ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 8 de fevereiro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)



Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)



VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

SAMPAIO CORRÊA-RJ: Leandro Matheus, Roberto, Paulo Vitor, Yan Oliveira e Eduardo Rosado; Marcelo, Abner, David Santos e Índio; Rodrigo Dantas e Elias



Técnico: Silvestre dos Anjos