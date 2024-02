Flamengo x Botafogo no Carioca vai passar na TV? Saiba onde assistir

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara.

TV Band, Bandsports e canal Goat transmitem o jogo ao vivo.

O Flamengo empatou com Vasco no fim de semana e quer a vitória para se aproximar do pelotão da frente na tabela.

O Botafogo aposta na estreia de Luiz Henrique para vencer o clássico. O camisa 99 está relacionado para a partida.

Flamengo x Botafogo -- Campeonato Carioca

Data e horário: 7 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: TV Band, Bandsports e canal Goat