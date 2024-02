Flamengo marca no fim e é salvo pelo gongo após jogo ruim contra Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo não fez um bom jogo, mas marcou nos minutos finais e venceu o Botafogo por 1 a 0, em clássico disputado nesta quarta-feira (7), no Maracanã. A partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Léo Pereira marcou o gol da vitória já nos acréscimos. Ele já tinha sido destaque na última partida.

O Flamengo entra no G4 com o resultado. O Botafogo, com 11 pontos, cai para terceiro e perde o segundo lugar para o rubro-negro, com 12 e um jogo a menos.

O Fla volta a campo em rodada atrasada no sábado, contra o Volta Redonda, no Maracanã, às 16h. Já o Botafogo só joga na quarta-feira com o mesmo adversário, às 19h.

A torcida do Flamengo foi maioria na arquibancada e cobrou. O time saiu de campo vaiado no primeiro tempo e com protestos. O Maracanã, que segue com o gramado prejudicado, não estava lotado. Foram 46.798 pessoas presentes.

O jogo marcou a estreia de Luiz Henrique pelo Botafogo. O atacante, que foi alvo do Flamengo, foi a contratação mais cara do futebol brasileiro e chegou ao Brasil no último domingo. Damián Suárez, reforço do alvinegro, esteve no Maracanã. Ele chegou ao Rio e foi direto ao estádio ver o novo time.

Do outro lado, Matias Viña esteve nas cabines com dirigentes. O lateral uruguaio pode ser relacionado pela primeira vez no sábado, mas por enquanto viu o jogo com Marcos Braz e Bruno Spindel.

Pedro foi vaiado. Gabigol aplaudido. O camisa 9 deixou o campo na reta final do jogo para dar lugar ao companheiro, que acabou ovacionado.

Técnico da seleção brasileira, Dorival Jr também foi ao Maracanã. Ele assistiu ao jogo de uma das cabines do estádio.

Como foi o jogo

O Botafogo foi melhor no primeiro tempo. Mais perigoso, o alvinegro criou boas oportunidades ao adiantar a marcação, principalmente no início da partida. Encurralado, o Flamengo teve dificuldades de fazer Gatito trabalhar. A torcida começou a perder a paciência com os erros. Tecnicamente foi um jogo abaixo do esperado.

O Flamengo viveu um deserto de ideias. Barboza, do Botafogo, até tentou "ajudar" com algumas trapalhadas, mas o time não soube aproveitar as faltas próximas da área. Depois da parada técnica, o alvinegro recuou mais e se defendeu bem. Pedro chegou a sentir dores na coluna e Gabigol foi aquecer, mas ele voltou ao campo.

O segundo tempo começou como o primeiro: muitas brigas e pouco futebol. Os times começaram a se irritar com a arbitragem na marcação das faltas. O Botafogo piorou e ficou mais espaçado, enquanto o Flamengo chegou mais ao ataque, mas colecionou decisões erradas na hora de finalizar.

A reta final teve um Fla mais ousado, mas ainda com problemas e insistindo na bola longa. No final, conseguiu marcar. O time tentou mais no ataque e chegou a assustar. Gabigol entrou e tentou pilhar mais os companheiros e chamar a torcida. Luiz Araújo teve boas chegadas, mas não conseguiu marcar. O Botafogo tentava o contra-ataque, mas não teve sucesso. Nos últimos minutos, tentou gastar o tempo.

Lances importantes

Tranquilo. Aos sete, Ayrton errou o lançamento, mas a bola sobrou para Pedro. O atacante avançou e chutou forte de longe, mas Gatito defendeu.

Pegou. Aos nove, foi a vez do Botafogo tentar. Tiquinho recebeu lançamento na grande área, dominou e passou para Luiz Henrique na ponta. O atacante foi para cima de Gerson e levantou na área, mas Rossi ficou com a bola.

Para fora. Aos 13, Luiz Henrique avançou pela direita e soltou um forte chute, mas a bola saiu.

Uh! Aos 15, Hugo lançou de trivela para a área do Flamengo e Tiquinho chutou no canto, mas Rossi fez grande defesa. Fabrício Bruno afastou na sequência.

Perigo. No lance seguinte, Tiquinho foi à linha de fundo e cruzou para dentro da área. Junior Santos chutou para fora.

Furou. Aos 25, Pulgar errou passe na defesa, Tiquinho ficou com a bola e levantou na área. Gerson afastou, mas Tchê Tchê ficou com a sobra e lançou. Marlon Freitas, porém, furou e perdeu a chance.

Não deu. Aos 34, Arrascaeta driblou Hugo do lado direito e cruzou para Pedro, mas a defesa tirou de cabeça.

Nada feito. Aos 16 minutos do segundo tempo, Gerson passou para Luiz Araújo pelo lado direito e o jogador puxou para o meio batendo colocado. Gatito fez boa defesa.

Por cima. Aos 18, Fabrício passou para Ayrton e o lateral tentou chute forte de longe, mas a bola foi acima do travessão.

Afastou. Aos 28, Fabrício Bruno fez boa jogada, Gerson recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. A bola explodiu em Danilo Barboza. Na sequência, Arrascaeta tentou voleio, mas a bola foi para fora.

Não marcou. Aos 33, Luiz Henrique passou por Ayrton Lucas e Pulgar, mas caiu e pediu falta. O árbitro mandou o jogo seguir e os jogadores ficaram na bronca.

1x0. Arrascaeta começou jogada ensaiada no escanteio e deu com passe curto para Ayrton Lucas. O lateral levantou, Gatito saiu mal e Léo Pereira marcou de cabeça.

Ficha técnica

Flamengo x Botafogo

Local: Maracanã (RJ)

Data/Hora: 7/2/2024, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (Fifa) e Daniel Oliveira Alves Pereira

Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Junior Santos, Lucas Halter, Tiago Nunes, Barboza (BOT)

Gols: -

Público/renda: 44.083 pagantes / R$ 2.137.144,50

Flamengo: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz (Luiz Araújo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

Botafogo: Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexader Barboza (Bastos) e Hugo; Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas (Victor Sá) e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Newton), Júnior Santos e Tiquinho Soares (Savarino). Técnico: Tiago Nunes