Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Flamengo enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O UOL lista motivos para confiarou desconfiar na vitória no clássico pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Motivos para acreditar

Histórico: desde 2019, o Flamengo só perdeu dois clássicos para o Botafogo, um em 2023 e outro em 2022. Além disso, houve um empate e 10 vitórias.

De La Cruz: o uruguaio vem crescendo desde a estreia no Flamengo e tem sido peça importante para a equipe.

Força máxima: o Flamengo deve ter novamente todos os jogadores à disposição. Tite só não terá ainda Matias Viña, que já treina com o grupo, mas não deve ser relacionado.

Motivo para desconfiar

Instabilidade: o Flamengo ainda apresenta algumas dificuldades nesse começo de temporada, como no clássico diante do Vasco. Esse momento ainda de acertos pode dificultar a equipe.

