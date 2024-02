FILA lança versão comemorativa FX-2 Trionfo, inspirado no tênis

Do UOL, em São Paulo

Em homenagem ao tênis como esporte, a FILA lançou o modelo FX-2 Trionfo, que resgata o espírito vitorioso coroado com louros nos torneios.

Visual

O modelo faz parte da família FX-2, primeiro sneaker da marca, nascido das linhas inconfundíveis de Pierluigi Rolando.

A cor verde tenta transmitir vitalidade e conquista com ramos de oliveira-selvagem no design do calçado.

O brasão na língua resgata o legado com louros, bola de tênis e referência à Biella, na Itália, onde a FILA foi fundada.

Origem

O tênis FX-2 foi apresentado em 1983, unindo performance essencial do esporte com novo shape icônico.

Dois anos mais tarde, o FX-2 ganhou destaque em Wimbledon, chegando à semifinal do Grand Slam.

O calçado foi dupla do top 5 do ranking mundial da época, colocando a FILA na elite global do sportswear

O modelo está disponível por R$ 699,99.