Felipão tem o desfalque de mais um titular para o jogo contra o Athletic; veja relacionados

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Athletic, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Felipão ganhou um novo desfalque do time titular: o meia Edenílson.

Além dele, Vargas e Alan Kardec também estão de fora do duelo. Na última terça-feira, o Galo confirmou uma lesão na panturrilha esquerda de Maurício Lemos e um problema na posterior esquerda de Zaracho, que completam a lista de baixas.

Com três pontos, o Atlético-MG está na segunda colocação do Grupo B, atrás do Villa Nova, com seis. A equipe ainda não conseguiu engrenar na temporada.

? Veja a lista de atletas relacionados para o jogo contra o Athletic, em São João Del Rei!#VamoGalo #ATHxCAM ??? pic.twitter.com/g8k1PomkDL ? Atlético (@Atletico) February 7, 2024

Até o momento, foram três jogos, com apenas uma vitória e duas derrotas. O último embate, aliás, foi frente ao Cruzeiro por 2 a 0, o que culminou na segunda derrota do Galo para o rival na Arena MRV em dois clássicos disputados.

O confronto contra o Athletic está marcado para acontecer nessa quinta-feira, às 21h (de Brasília), em São João del Rei.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes

Laterais: Guilherme Arana, Rubens e Mariano

Zagueiros: Jemerson, Igor Rabello, Rômulo e Bruno Fuchs

Meio-campistas: Alisson, Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Patrick, Paulo Victor, Pedrinho, Gustavo Scarpa e Rodrigo Battaglia

Atacantes: Cadu, Paulinho, Hulk e Pavón.