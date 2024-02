Escalações: Fla tem volta de Ayrton Lucas e Botafogo estreia Luiz Henrique

Flamengo e Botafogo prometem um duelo empolgante hoje (7), às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro terá sua força máxima e o Alvinegro promoverá a estreia do atacante Luiz Henrique.

O Flamengo aposta novamente na dupla uruguaia Arrascaeta e De La Cruz. Everton Cebolinha e Pedro formam o ataque. Ayrton Lucas retorna à lateral esquerda após ser desfalque de última hora no clássico com o Vasco por conta de um quadro de gastroenterite.

O Botafogo aposta na estreia de Luiz Henrique. O jovem foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e o Alvinegro venceu uma disputa com o próprio Flamengo para ficar com o jogador. A equipe do técnico Tiago Nunes terá os desfalques do goleiro John, do lateral esquerdo Marçal, do meia Jacob Montes e do atacante Jeffinho, todos lesionados.

Veja as escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Botafogo: Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O BOTAFOGO, PELO @Cariocao! #VamosFlamengo #FLAxBOT pic.twitter.com/t0TNvsJVE1 -- Flamengo (@Flamengo) February 7, 2024