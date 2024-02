Corinthians tem Garro titular, e Santos vai com mudanças; veja escalações

Santos e Corinthians estão definidos com novidades para o clássico, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Paulistão.

O Peixe vai a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Willian Bigode.

Já o clube do Parque São Jorge terá: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Raul e Romero. O auxiliar técnico. Thiago Kosloski comandará o time na beira do campo.

Fábio Carille fez duas mudanças na escalação, com a entrada de Willian Bigode e Hayner. O atacante ocupa a vaga do poupado Julio Furch, enquanto o lateral entra no lugar de Felipe Jonatan. Giuliano segue fora, enquanto se recupera de lesão na panturrilha, e Kevyson, lesionado.

Já a principal novidade no Corinthians é a presença de Garro no time titular, após novela de mais de mês para a sua inscrição ser liberada. Além dele, Caetano voltou após ter cumprido suspensão na última rodada, e Wesley entrou no ataque.

Os rivais se enfrentam em situações opostas. Enquanto o Peixe está embalado sob o comando de Carille, o Corinthians tenta afastar a má fase e reagir após a demissão de Mano Menezes. O Alvinegro praiano é o líder do Grupo A, com 12 pontos, enquanto o clube do Parque São Jorge é o lanterna da chave C, com três.

A partida tem início às 19h30 (de Brasília) e será transmitida por TNT e HBO Max. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja os times