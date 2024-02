Em jogo de cinco gols, Catar ganha do Irã e se classifica à final da Copa da Ásia em busca do bi

O Catar está na final da Copa da Ásia. O país-sede conquistou a classificação nesta quarta-feira ao bater o Irã, por 3 a 2, no Estádio Al Thumama. Os gols dos donos da casa foram anotados por Gaber, Afif e Ali. Azmoun e Jahanbakhsh balançaram as redes para a seleção iraniana.

Atual campeão da Copa da Ásia, o Catar vai enfrentar a Jordânia na grande final. O adversário dos donos da casa jogará a decisão da competição pela primeira vez em sua história.

O Irã viu chegar ao fim a sua boa campanha na competição. Três vezes campeã do torneio, o time eliminou o Japão nas quartas de final, mas não conseguiu superar o país-sede.

Mesmo com o público a favor a favor do país mandante, o Irã conseguiu abrir o marcador do confronto. Logo aos três minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Azmoun acertou uma meia bicicleta e marcou um golaço para a seleção iraniana.

O Catar respondeu rapidamente e chegou ao gol de empate aos 16 minutos. Afif rolou para Gaber na entrada da área que finalizou de primeira. A bola desviou na marcação adversária e encobriu o goleiro do Irã.

No fim da primeira etapa o Catar virou o jogo. Aos 43 minutos, Afif recebeu na ponta, trouxe para o pé direito e bateu no ângulo para anotar um golaço a favor dos donos da casa.

O segundo tempo começou a mil por hora, já que aos três minutos, o árbitro assinalou pênalti a favor do Irã após a bola acertar a mão de um atleta do Catar. Jahanbakhsh converteu a cobrança e deixou tudo igual novamente.

Após o gol sofrido, o Catar se lançou ao ataque em busca do terceiro tento. Aos 37 minutos, Ali aproveitou chute ruim de Hatem, girou livre na grande área e colocou os donos da casa na frente do placar mais uma vez.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Irã ficou com um homem a menos na partida. O zagueiro Khalilzadeh matou o contra-ataque do Catar e foi devidamente expulso. A seleção iraniana quase empatou o jogo no final dos acréscimos, mas os donos da casa mantiveram o controle e seguraram o resultado.