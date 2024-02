Carpini reencontra o Água Santa quase um ano após campanha histórica

O jogo entre São Paulo e Água Santa, nesta quarta-feira (7), será especial para Thiago Carpini. Em alta no clube tricolor, o técnico irá reencontrar o time onde fez história e ganhou destaque a nível nacional.

Há quase um ano atrás, Carpini conduziu o Água Santa em uma campanha notável no Campeonato Paulista. O time, que havia se profissionalizado há pouco tempo, chegou à grande decisão do Estadual sob o comando do treinador. O Netuno acabou perdendo a final para o Palmeiras.

Apesar de ter perdido o título, a trajetória da equipe na competição ficou marcada. Após se classificar à fase de mata-mata do Paulistão pela primeira vez na história, o Água Santa eliminou o São Paulo nas quartas de final e o Red Bull Bragantino nas semis.

Na final, o time de Diadema saiu na frente. A equipe venceu o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, e ganhou ligeira vantagem para a segunda partida.

Mesmo à frente do placar, o Netuno não foi páreo para a força do Alviverde no Allianz Parque e foi derrotado por 4 a 0, ficando com o vice.

A campanha saltou os olhos de diversos clubes ao redor do Brasil. Poucos meses depois do Estadual, Carpini foi para o Juventude e ajudou o time gaúcho a conquistar o acesso à Série A do Brasileirão, protagonizando uma recuperação na tabela, já que ele assumiu a equipe na zona de rebaixamento.

Thiago Carpini agora vive outro momento em sua carreira. Foi chamado pelo São Paulo após a saída de Dorival para a Seleção Brasileira e, em pouco tempo, conquistou a confiança do torcedor tricolor.

Com apenas cinco jogos à frente do clube, ele já conseguiu quebrar o tabu em Itaquera, contra o Corinthians, e levou o título inédito da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, no Mineirão. Estes dois fatos já deram fôlego enorme para a sequência de trabalho de Carpini.

O técnico irá comandar o São Paulo diante do Água Santa, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no MorumBis.

