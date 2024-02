Dudu inicia processo de recuperação no campo e Palmeiras faz último treino antes de enfrentar o Ituano

O Palmeiras encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação para o duelo contra o Ituano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri, nesta quinta-feira.

Boa notícia para o Verdão é que o atacante Dudu progrediu na recuperação da cirurgia no joelho direito e passou a fazer tratamento no campo após completar cinco meses de cirurgia. O atleta vem fazendo tiros de corrida com velocidade moderada e trabalhos simples com bola, mas ainda não está em transição física.

Junto das atividades no gramado, que servirão para o jogador readquirir qualidade do movimento, Dudu seguirá cumprindo cronograma no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance.

O camisa 7 passou pelo procedimento cirúrgico em setembro de 2023, depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direiro e sofrer uma lesão no menisco durante a partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para dar início ao último treino antes de enfrentar o Ituano, os jogadores realizaram trabalho tático com ênfase em transições, movimentações específicas e contra-ataques, e outros aspectos. Depois, ainda houve uma movimentação técnica e, por fim, um aprimoramento de construções de jogadas entre linhas culminando em finalizações.

O técnico Abel Ferreira tem os desfalques de Bruno Rodrigues, Dudu e Endrick. Os dois primeiros se recuperam de cirurgias no joelho, enquanto o jovem está com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Novo reforço do Verdão, o atacante Lázaro realizou testes complementares nesta quinta e ainda aguarda sua regularização no BID da CBF para poder atuar com a camisa palmeirense.

O Palmeiras tem dez pontos e lidera o Grupo B. A equipe ainda está invicta no Estadual, com três vitórias e um empate.