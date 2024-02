Dorival assiste ao Flamengo x Botafogo de olho na convocação da seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, foi ao Maracanã para a assistir ao clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo Carioca. Ele está em fase de observação de jogadores para a primeira convocação que fará, em março.

O que aconteceu

É o segundo clássico que Dorival vai nesta semana. Ele também esteve no Palmeiras x São Paulo da Supercopa. No sábado, ele ainda foi ao Atlético-MG x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.

Dorival e sua comissão técnica estarão em outros jogos importantes até o fechamento da lista, no começo de março, pensando nos amistosos contra Espanha e Inglaterra.

É o primeiro jogo no Rio que Dorival vai in loco desde que assumiu a seleção, no lugar de Fernando Diniz.

Inversão de papeis

Curiosamente, o Flamengo é comandado por Tite, que tanto fez essas observações no estádio nos tempos em que Dorival treinava o rubro-negro. Tite, inclusive, levou Everton Ribeiro e Pedro para a Copa 2022, ambos então treinados por Dorival.

O próprio Pedro, o volante Gerson e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas fizeram parte de convocações recentes da seleção, antes da chegada de Dorival.

No lado do Botafogo, dois jogadores convocados recentemente deixaram o clube: o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson.