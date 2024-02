Diany fala sobre pré-temporada do time feminino do Palmeiras e exalta grupo: "Determinado"

A equipe feminina do Palmeiras está em pré-temporada em Vinhedo com a presença dos reforços para 2024 desde o início de janeiro. Um dos novos nomes é da experiente volante Diany, que chega trazendo promessa de consistência ao meio campo das Palestrinas.

Diany mostrou entusiasmo nos primeiros trabalhos pelo Verdão. Em busca do melhor entrosamento com as novas companheiras, a jogadora contou sobre a adaptação ao Palmeiras, comandado pela técnica Camilla Orlando.

"Desde que eu cheguei fui muito bem recebida por todos, estou muito feliz aqui no Palmeiras, já me sentindo em casa e adaptada. Este mês e essa preparação inicial são muito importantes para toda a temporada e estou aproveitando e dando o meu máximo para estar pronta e poder somar. Estou bastante animada para essa temporada", contou a meio-campista.

Metade da semana já foi! ?? Em fotos, um pouco do treino desta quarta-feira em Vinhedo.

Neste ano, o Palmeiras terá as disputas do Campeonato Brasileiro, com início em março, e do Paulistão, previsto para iniciar em setembro. Em sua chegada, a jogadora falou da "mentalidade de ser campeã pelo clube". Dona de carreira vitoriosa, Diany reforçou estar confiante e enalteceu o elenco montado para 2024.

"Neste início, já deu para ver a grande qualidade do nosso elenco. É um grupo determinado, que trabalha muito forte e que quer vencer e mostrar suas qualidades. Estamos todas conectadas nos mesmos objetivos, que é vencer e brigar na ponta nos campeonatos", finalizou Diany.