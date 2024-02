Deyverson se despede de António Oliveira, treinador encaminhado com o Corinthians

O treinador António Oliveira está a caminho do Corinthians, entretanto, ainda não teve sua contratação anunciada. Apesar disso, Deyverson, atacante do Cuiabá, utilizou seu Instagram para se despedir do técnico.

Apesar de não citar o nome, a mensagem de Deyverson deu a entender que ele estava se referindo a António Oliveira, com quem possuía relação muito amigável no Cuiabá.

"Triste e feliz ao mesmo tempo. Mas o futebol é assim, que você seja muito feliz. Não posso esconder que estou triste pela ida de um grande amigo, parceiro, paizão e treinador. Mas de uma coisa eu sei, ele vai surpreender todos aqueles que estão duvidando das suas qualidades".

Deyverson se despedindo de António Oliveira (Foto: Reprodução/Instagram/deyverson)

Para contar com o António Oliveira, o Corinthians pagará a multa rescisória do profissional ao Dourado, que é estipulada em R$ 1,1 milhão.

Na noite da última terça-feira, o diretor de futebol do Timão, Rubens Gomes, chegou a confirmar a contratação de um substituto para Mano Menezes em suas redes sociais. Ao ser perguntado por um seguidor "cadê o novo técnico", ele respondeu: "São 22h40... acabamos de contratar". Em seguida, apagou a publicação.

Para o próximo compromisso do Corinthians, diante do Santos, o auxiliar Thiago Kosloski estará à beira do campo.