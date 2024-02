Cuiabá anuncia a contratação de atacante argentino Luciano Giménez

Na noite desta quarta-feira, o Cuiabá confirmou a contratação do atacante Luciano Giménez. O argentino é o 11º reforço do time para a temporada 2024.

O contrato dele com o Dourado vai até o fim de 2027. Antes mesmo de ser anunciado, o jogador, de 23 anos, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer a sua estreia pelo time.

Em 2023, Luciano Giménez, que tem passagem pelas categorias de base do Boca Juniors, se destacou no Chacarita Jrs., da segunda divisão da Argentina, com 34 jogos e 13 gols marcados.

Luciano Giménez é do Dourado! ?? Documentação pronta, o atacante argentino assina contrato até o fim de 2027! Seja bem-vindo, Lucho!! ?#AvanteDourado #Cuiaba #OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/g134iZidhE ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) February 7, 2024

Apesar de estar treinando com o restante do elenco, o atacante esperava a conclusão de alguns trâmites burocráticos por se tratar de uma transferência internacional para ser oficializado.

A estreia do argentino pode ser contra o União, nessa quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. Com 11 pontos, o Dourado está na segunda colocação do torneio estadual, atrás apenas do rival do próximo duelo, com 15.