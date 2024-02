Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians enfrenta, às 19h30 de hoje, o Santos, na Vila Belmiro, em clássico da 6ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória — e outros dois para desconfiar da equipe.

Motivos para acreditar na vitória

Garro em campo. O meia, finalmente, foi regularizado no BID da CBF e está disponível para defender a camisa alvinegra. Garro deve estrear já como titular diante da falta de opções no meio de campo.

Histórico recente favorável. O Corinthians não perde do Santos há quatro jogos, com dois empates e duas vitórias — nas vezes em que derrotou o rival, inclusive, atuou dentro da Vila Belmiro, palco do duelo de hoje.

Motivos para desconfiar

Fase terrível. O alvinegro está afundado em crise e só venceu uma das cinco partidas que fez no Paulistão, campanha que deixa o clube na zona de rebaixamento estadual. Para piorar, a equipe não tem um treinador fixo, já que Mano Menezes foi demitido — Thiago Kosloski deve treinar o elenco na partida desta noite.

Rival embalado. Renovado dentro e fora de campo, o Santos de Fábio Carille venceu os seus dois últimos duelos e, de quebra, não foi vazado. O Peixe lidera o Grupo A do torneio com 12 pontos e vive um cenário de bastante tranquilidade.