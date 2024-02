Conheça Thiago Kosloski, técnico interino do Corinthians em clássico contra Santos

O Corinthians vai ser comandado interinamente por Thiago Kosloski no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (7). O profissional foi contratado como auxiliar técnico no início do ano, para repor a saída de Cauan de Almeida, que assumiu o América-MG.

Ex-jogador, Kosloski é bacharel em Educação Física e possui as Licenças Pro da CBF e A da Confederação Asiática de Futebol. Ele atuou como auxiliar em clubes como Vasco, CRB, Vitória e Chapecoense, e trabalhou como técnico do Coritiba durante o último Campeonato Brasileiro.

No Coxa, Thiago esteve à beira do campo em 23 jogos, com oito vitórias, um empate e 14 derrotas no período. O profissional também atuou na comissão técnica da Seleção Brasileira principal e da sub-20.

Kosloski vem comandando os treinos do Corinthians desde a saída de Mano Menezes e terá a chance de voltar a atuar como técnico no clássico diante do Santos. Mesmo com a solução momentânea encontrada pela diretoria, Augusto Melo e companhia esperam anunciar em breve a contratação de António Oliveira, que vinha treinando o Cuiabá.

No clássico, se de um lado estará um técnico interino, do outro estará Fábio Carille, que conquistou um Campeonato Brasileiro (2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) pelo Timão. O treinador está na sua segunda passagem pelo Santos e enfrentará o Corinthians pela terceira vez na carreira.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.