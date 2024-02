Conheça a carreira de António Oliveira, provável novo treinador do Corinthians

O Corinthians está perto de anunciar a contratação do treinador António Oliveira, de 41 anos, que pertence ao Cuiabá. O jovem treinador viu sua carreira ir para frente após chegar ao Brasil como auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira, no Santos.

Filho de Toni, ídolo do Benfica, António Oliveira teve uma carreira de jogador profissional encerrada precocemente, quando tinha apenas 29 anos, em 2011. De acordo com o Transfermarkt, ele contou com passagens por Benfica, Braga, Santa Clara, Casa Pia, Orienal e Fabriel Barreiras, todas equipes de Portugal.

Depois de se aposentar dos gramados, António Oliveira foi auxiliar técnico de seu pai no Tractor FC, do Irã, equipe na qual ficaram juntos entre os anos de 2012 e 2015. No começo de 2017, teve uma rápida passagem pelo Rudar Valenje, da Eslovênia, e depois rumou ao Kazma, do Kuwait, clube no qual foi auxiliar de seu pai por mais um ano e meio.

Sem um acordo para renovação com o Kazma, António Oliveira se separou de seu pai e foi convidado por Jesualdo Ferreira para ser o auxiliar do Santos. A dupla portuguesa ficou no time paulista entre janeiro e agosto de 2020, entretanto, com a demissão de Jesualdo, António acabou saindo também.

Ainda em 2020, aceitou o convite para fazer parte da comissão técnica de Paulo Autuori no Athletico-PR. No ano seguinte, ele foi efetivado como técnico principal. Em nove meses no comando, António disputou 42 jogos, com 23 vitórias, sete empates e 12 derrotas.

Em 2022, o técnico retornou ao seu país natal para treinar o Benfica B, onde ficou por seis meses e depois retornou ao Brasil, desta vez, para treinar o Cuiabá pela primeira vez. António Oliveira chegou ao Coritiba em dezembro de 2022 e ficou no cargo por cinco meses, antes de voltar para a equipe do Mato Grosso, em maio de 2023.

Bem-vindo de volta, António Oliveira! ??? Nosso comandante da Série A no ano passado retorna ao Dourado! Vamos juntos, António! ? Saiba mais no site oficial! pic.twitter.com/MBYfEF0tz7 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 16, 2023

Em suas duas passagens pelo Cuiabá, o técnico possui 63 partidas, 21 vitórias, 17 empates e 25 derrotas. No Campeonato Brasileiro de 2023, o Dourado ficou na 12ª posição da tabela, um lugar à frente do Corinthians.