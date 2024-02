Com Messi e Suárez em campo, Inter Miami perde para o Vissel Kobe nos pênaltis

Em jogo amistoso, Vissel Kobe, do Japão, e Inter Miami, dos EUA, se enfrentaram no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, nesta quarta-feira. As equipes não conseguiram balançar as redes e ficaram no empate de 0 a 0 no tempo normal, entretanto, nas penalidades, os japoneses venceram por 4 a 3.

A principal atração do jogo foi a volta de Lionel Messi. O argentino entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e formou dupla de ataque com Luis Suárez.

Nas penalides, o goleiro Arai, do Vissel Kobe, se destacou e defendeu duas penalidades, sendo uma do brasileiro Gregore. Lionel Messi não cobrou nenhum pênalti.

No amistoso do Inter Miami no último domingo, em Hong Kong, Messi não saiu do banco de reservas e gerou a revolta dos torcedores presentes no estádio, que vaiaram o argentino e pediram seu dinheiro de volta. Em evento para imprensa na última terça-feira, o craque se justificou dizendo que estava com uma lesão na perna e não garantiu que jogaria contra os japoneses.

Dos seis amistosos realizados neste pré-temporada, o Inter Miami venceu apenas um, justamente contra a equipe de Hong Kong. O time americano ainda perdeu para o FC Dallas, dos EUA, Al-Hilal e Al-Nassr, da Árabia Saudita, empatou com a seleção de El Salvador e, agora, com o Vissel Kobe.

O próximo compromisso do Inter Miami está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em amistoso contra o Newell?s Old Boys, da Argentina. O Vissel Kobe volta a campo no sábado, às 01h35, em jogo decisivo da Supercopa do Japão, contra o Kawasaki Frontale.