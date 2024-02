Com gol no fim, Flamengo ganha do Botafogo e assume a segunda colocação do Carioca

O Flamengo venceu por 1 a 0 o Botafogo nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 12 pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Carioca. Já os alvinegros seguem com 11.

O clássico foi muito truncado, com raras chances de gol. O Fogão foi ligeiramente melhor na etapa inicial. No segundo tempo, o time de Tite foi pouco superior e conseguiu o gol da vitória nos acréscimos, com Léo Pereira.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando encara o Volta Redonda, em jogo adiado da terceira rodada, no Maracanã. Já o Botafogo só joga na quarta-feira, também contra o Voltaço, no Raulino de Oliveira.

FIMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACANÃ! O MENGÃO VENCE O BOTAFOGO, PELO CARIOCA, POR 1 A 0 COM GOL DE LÉO PEREIRA! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOO! #CRF pic.twitter.com/JojanucLTG ? Flamengo (@Flamengo) February 8, 2024

O jogo

O clássico começou movimentado. Diferente do que aconteceu no domingo, o Flamengo tinha um pouco de posse de bola a mais que o Botafogo, mas sofria com os avanços dos alvinegros. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu levar perigo ao adversário nos primeiros minutos.

O Alvinegro criou a primeira chance de gol aos 15 minutos. Tiquinho Soares aproveitou cruzamento e finalizou para boa defesa de Rossi. Em seguida, foi a vez de Junior Santos mandar perto da trave.

O susto fez o Flamengo melhorar a marcação. Mesmo assim, o Botafogo assustou com Marlon Freitas, mas o volante finalizou mal. Do outro lado, Arrascaeta não aproveitou erro de Barboza e viu a zaga alvinegra tirar o perigo.

Os rubro-negros conseguiram ter mais o controle da bola nos minutos finais. No entanto, o confronto seguiu sem emoção até o intervalo.

O panorama da partida permaneceu no começo do segundo tempo. O Flamengo continuava tendo mais posse de bola, sem qualquer objetividade. Já o Botafogo apostava nos avanços rápidos, sem sucesso.

A primeira finalização aconteceu somente aos 16 minutos. Luiz Araújo arriscou de fora da área e viu Gatito Fernández fazer a defesa. Depois, foi a vez de Ayrton Lucas mandar por cima do travessão.

Com o passar do tempo, o Flamengo aumentou o domínio e continuou rondando a área alvinegra. Só que a zaga do Botafogo soube impedir a criação de bons lances do adversário.

Nos minutos finais, o Botafogo recuou e permitiu ao Rubro-Negro esboçar uma pressão. Os rubro-negros chegaram ao gol da vitória nos acréscimos, com Léo Pereira.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Everton Cebolinha e Erick Pulgar (Flamengo); Junior Santos, Alexander Barboza e Lucas Halter (Botafogo)

GOL

FLAMENGO: Léo Pereira, aos 50min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabriel)



Técnico: Tite

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza (Bastos) e Hugo; Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas (Victor Sá) e Tchê Tchê; Tiquinho Soares (Savarino) , Júnior Santos e Luiz Henrique (Newton)



Técnico: Tiago Nunes