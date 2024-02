Chelsea faz três no Aston Villa e se classifica às oitavas da Copa da Inglaterra

Na tarde desta quarta-feira (7), o Chelsea visitou o Aston Vila, pelo jogo extra da quarta fase da Copa da Inglaterra, no Villa Park, em Birmingham (ING), e venceu por 3 a 1. Gallagher, Nicolas Jackson e Enzo Fernández marcaram os gols dos visitantes. Moussa Diaby descontou para os donos da casa.

Assim, os Blues garantem classificação às oitavas de final do torneio mata-mata. O time, que busca o nono título da FA Cup, enfrentará o Leeds United, da segunda divisão inglesa, na próxima fase.

Antes disso, porém, o Chelsea volta suas atenções ao Campeonato Inglês. Pela 24ª rodada, o clube londrino enfrenta o Crystal Palace, às 17 horas (de Brasília) de segunda-feira (12), no Selhurst Park. No domingo (11), o Aston Villa recebe o Manchester United, a partir das 13h30, novamente no Villa Park.

Os gols do Chelsea sobre o Aston Villa

Mesmo atuando longe de seus domínios e contra o quarto colocado da Premier League, o Chelsea precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Nicolas Jackson fez jogada pela esquerda e passou para Madueke, que ajeitou para Gallagher finalizar de primeira e marcar.

Dez minutos mais tarde, Malo Gusto foi acionado por Madueke na direita e cruzou na cabeça de Nicolas Jackson, que testou para fazer fazer o 2 a 0.

Na volta do intervalo, Enzo Fernández precisou de apenas nove minutos para anotar o terceiro do Chelsea no jogo. O meia argentino cobrou falta com categoria e marcou um golaço.

Por fim, o Aston Villa descontou já nos acréscimos da etapa complementar. Aos 46 minutos, Moussa Diaby recebeu passe de Jacob Ramsey e bateu para diminuir a desvantagem na eliminação. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.