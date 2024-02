Cássio pode atingir marca histórica contra Santos e Corinthians prepara homenagem

O goleiro Cássio pode atingir uma marca histórica nesta quarta-feira (7), no clássico entre Corinthians e Santos. Caso entre em campo na Vila Belmiro, o arqueiro chegará aos 700 jogos com a camisa do Timão e será homenageado pelo clube e pela patrocinadora Nike.

No duelo contra o Santos, o tradicional número 12 do Gigante será feito por um quebra-cabeça, símbolo dos empecilhos de compreensão enfrentados por pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que afeta o desenvolvimento do cérebro e a capacidade de relacionamento com seres e ambientes.

Cássio é um ativista da causa por conta de sua filha Maria Luiza, que é portadora do TEA. "Nem todos sabem, mas eu tenho uma filha autista, a Maria Luiza, minha filha de quatro anos tem autismo. Eu comecei a pesquisar e ler mais sobre o assunto, sigo páginas de autismo. Como pai, quanto mais eu puder saber sobre autismo, até para dar suporte para minha esposa e para minha filha evoluir, eu vou fazer", disse o goleiro em entrevista, ao final de 2022.

Apenas o histórico lateral esquerdo Wladimir possui mais jogos com a camisa do Corinthians do que Cássio, com 806. O arqueiro foi contratado pelo Timão em 2012 e se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube.

Com a camisa do Corinthians, Cássio conquistou uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), uma Recopa Sul-Americana (2013) e dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017).

O clássico contra o Santos será disputado nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília).

Veja os jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians:

1º) Wladimir - 806

2º) Cássio - 699

3º) Luizinho - 608

4º) Ronaldo Giovanelli - 602

5º) Zé Maria - 598

