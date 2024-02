Carpini escala time reserva do São Paulo para enfrentar o Água Santa no Morumbis

O São Paulo está escalado com um time completamente reserva para o jogo contra o Água Santa, nesta quarta-feira, no Morumbis. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A ideia do técnico Thiago Carpini e controlar a carga dos jogadores para evitar lesões, principalmente dos atletas que vêm atuando com frequência. A equipe enfrentou dois clássicos em sequência, diante do Corinthians e do Palmeiras. O único titular nesta noite é o meio-campista Alisson.

O treinador também terá desfalques importantes. Os laterais direitos Igor Vinícius e Rafinha, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Lucas, machucados, são baixas. O colombiano James Rodríguez também pediu para rescindir o contrato e não deve jogar mais pelo clube.

O Tricolor, portanto, vai a campo com: Jandrei; Moreira, Alan Franco, Ferraresi e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla e Alisson; Erick, Ferreirinha e Galoppo.

São Paulo x Água Santa

MorumBIS

21h35

Paulistao Record TV e Paulistão Play

SPFC Play São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 7, 2024

Embalado pela conquista do título inédito da Supercopa do Brasil, no Mineirão, e da quebra de tabu na Neo Química Arena, o São Paulo ainda está invicto na temporada. São quatro vitórias e um empate em cinco partidas. Mesmo com um jogo a menos, o time ocupa a liderança do Grupo D, com dez pontos, e pode aumentar a vantagem.

Do outro lado, o Água Santa também vem de vitória. O Netuno bateu o Mirassol por 2 a 1 e assumiu o segundo lugar do Grupo B, só abaixo do Palmeiras. A equipe de Diadema reencontrará Carpini quase um ano após a bela campanha no Paulistão de 2023.

A escalação do time visitante tem: Ygor Vinhas; Alex Silva, Walber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Keké, Bruno Xavier e Bruno Mezenga.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h35 (de Brasília). O árbitro do embate é Raphael Claus, que será auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro e Italo Magno de Paula. Marcio Henrique de Gois comandará o VAR.