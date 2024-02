Carille vê vitória no clássico como prêmio para elenco do Santos: "A satisfação grande"

O Santos segue embalado no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o Peixe venceu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do torneio. O técnico Fábio Carille celebrou o êxito e enalteceu o bom clima no vestiário.

"Um prêmio para o grupo, primeira vitória em jogo grande. Está muito legal de ver o dia a dia, o ambiente, o trabalho. Vitória importante para coroar esse dia de trabalho. Menos de um mês, nos apresentamos no dia 6 e tivemos pouco tempo. Na sequência de jogos, a intensidade foi legal. É normal sentirmos no fim, foram guerreiros, o João Paulo trabalhou pouco", declarou.

O comandante ainda deixou clara a sua satisfação com o grupo neste início de temporada.

"Tenho falado, desde o início, que estou muito feliz. Agradeço a diretoria pelos jogadores que trouxeram, desde os primeiros dias de trabalho eu sabia que seria bom, teria entendimento e iríamos para dentro. Temos jogadores bons, está sendo assim desde o início, a satisfação é grande. Além de qualidade, são inteligentes, o resultado está sendo bem legal", ampliou.

"Tive muito tempo para pensar antes de vir para o Santos. Sabia de tudo o que tinha para enfrentar, os nomes que estavam chegando, possibilidades de contratação, conversando com o Marcelo Fernandes. Eu sabia que a resposta seria melhor. Está sendo bom, mas acredito que pode ser melhor", completou.

Carille, no entanto, manteve os pés no chão. Ele destacou que ainda falta ao elenco, especialmente na parte física.

"Acho que podemos mais, em questão da entrega e intensidade. Primeiro tempo foi um absurdo. Não estou conseguindo dar treino, é mais vídeo e conversa. O cansaço bateu. Estou feliz, mas faltam três jogos para que as semanas se abram e eu tenha mais tempo para trabalhar. Acredito que poderíamos ter tido um resultado melhor", disse.

"O Corinthians colocou muitos jogadores por dentro na parte final, atrapalhou muito. Estou muito feliz, mas ainda há coisas para melhorar. Vejo equipes mais prontas neste momento", finalizou.

Com a vitória no clássico, o Santos se aproximou ainda mais de uma vaga na próxima fase do Estadual. O clube lidera o grupo A, com 15 pontos, 11 a mais que o Ituano, que é o segundo. A equipe também é a líder na classificação geral.

O Santos volta a entrar em campo no domingo (11), para visitar o Mirassol, às 18 horas (de Brasília).