Neymar 'invade' coletiva e parabeniza Carille, que sonha com retorno ao Santos

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O clássico contou com a presença de Neymar nas arquibancadas do estádio. Após o jogo, o jogador foi cumprimentar Fábio Carille na entrevista coletiva.

O técnico, inclusive, falou sobre a aparição do ídolo alvinegro. O comandante brincou com o atraso do craque, que chegou ao Urbano Caldeira com 30 minutos do primeiro tempo.

"É um ídolo, entre tantos que o Santos tem. Eu acho até bom ele não ter vindo antes do jogo para não tirar o nosso foco. Mexe com todo mundo, a grandeza dele. Na Vila teremos que fazer a diferença sempre com atitudes positivas, temos que fazer voltar a ser o caldeirão que sempre foi", disse.

Carille ainda brincou com a chance de Neymar voltar ao Santos. O treinador não escondeu o seu desejo de contar com o atacante o quanto antes, mas salientou a dificuldade.

"Próxima temporada? Até lá? Seria ótimo. Sabemos que é difícil, jogador diferente, que resolve. Hoje, o futebol brasileiro é muito coletivo. O Endrick com 17 anos foi vendido. O Neymar é um sonho distante, mas vamos sonhar", finalizou.

Essa é a segunda aparição do jogador no Urbano Caldeira em menos de um ano. Em abril de 2023, ele foi de muletas ao estádio assistir ao empate de 0 a 0 com o Audax Italiano, pela Sul-Americana.

Neymar é um dos grandes ídolos recentes do Santos. O atacante atuou na equipe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi embora para o Barcelona, mas prometeu, em sua despedida, voltar no futuro.

Atualmente, o atacante está no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2025.

Com a vitória no clássico, o Santos se aproximou ainda mais de uma vaga na próxima fase do Estadual. O clube lidera o grupo A, com 15 pontos, 11 a mais que o Ituano, que é o segundo. A equipe também é a líder na classificação geral.

O Santos volta a entrar em campo no domingo (11), para visitar o Mirassol, às 18 horas (de Brasília).