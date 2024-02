Bruno Soares será homenageado no Rio Open 2024

O Rio Open, maior torneio da América do Sul, receberá na sua décima edição entre os dias 17 e 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, inúmeras personalidades do esporte nacional e mundial. Assim como nas edições anteriores, o torneio homenageará um grande nome do tênis brasileiro na Quadra Guga Kuerten, celebrando a carreira do mineiro Bruno Soares, campeão de seis Grand Slams e um dos grandes expoentes do Brasil no esporte pelo mundo por duas décadas.

Bruno pendurou a raquete após o US Open 2022, no torneio mais marcante de sua carreira. Foi em Nova Iorque que ele conquistou quatro de seus seis Grand Slams: dois nas duplas masculinas (2016 e 2020) e dois nas duplas mistas (2012 e 2014). No geral, Bruno foi campeão em 35 torneios e vice-campeão em outros 34.

O homenageado do Rio Open deste ano é Bruno Soares! ? Nossa tradição de celebrar os grandes ídolos do tênis brasileiro continua com o mineiro ex-número 2 do mundo, campeão de seis Grand Slams e 35 torneios ATP. Qual foi o momento mais marcante do Bruno Soares pra vocês? pic.twitter.com/ejoZOW2vcy ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 7, 2024

Com o melhor ranking de número 2 do mundo, Bruno Soares se destaca por suas conquistas nas duplas masculinas e mistas. Ele venceu três Grand Slams nas duplas masculinas - Australian Open (2016) e US Open (2016 e 2020) - e outros três nas duplas mistas - Australian Open (2016) e US Open (2012 e 2014).

Além disso, o mineiro foi campeão em quatro Masters 1000 e também recebeu o título de melhor dupla da temporada em duas ocasiões (2016 e 2020). Ele representou o Brasil pela Copa Davis em 20 oportunidades e disputou os Jogos Olímpicos nas edições de Londres, em 2012, e Rio de Janeiro, em 2016.

A homenagem a Bruno Soares acontecerá durante a semana do Rio Open, na quarta-feira, dia 21 de fevereiro (data sujeita a alteração).

Desde 2014, o torneio tem a tradição de homenagear personalidades que marcaram o esporte nacional ou mundialmente. Os homenageados incluem Maria Esther Bueno, Gustavo Kuerten, Thomaz Koch, Nick Bollettieri, Antônio Carlos de Almeida Braga (Braguinha), Fernando Meligeni, Alcides Procopio, Luiz Mattar, André Silva, Carlos Kirmayr, Larri Passos, Jaime Oncins, Flavio Saretta, Rogerio Dutra Silva e Thomaz Bellucci.

A edição de 2024 do Rio Open já tem grandes nomes garantidos. O número 2 do mundo e sensação do circuito, Carlos Alcaraz, o três vezes campeão de Grand Slam Stanislas Wawrinka, a jovem promessa Arthur Fils, o também campeão de Grand Slam Marin Cilic e o atual campeão Cameron Norrie estarão presentes no Jockey Club Brasileiro. Representando o Brasil, estarão Gustavo Heide e Gilbert Klier, campeão e vice-campeão, respectivamente, da Maria Esther Bueno Cup, e o carioca João Fonseca.