Bombas e confusão: relembre último clássico entre Santos e Corinthians na Vila

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Corinthians em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Esse será o primeiro clássico na Vila Belmiro depois da confusão que marcou o embate no dia 21 de junho de 2023.

Na ocasião, o Peixe perdeu por 2 a 0 para os rivais, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo precisou ser interrompido aos 40 minutos do segundo tempo, quando foram atiradas bombas no gramado.

Diversos explosivos foram arremessados em direção aos jogadores. Além disso, os fãs entoaram cânticos contra o elenco e a diretoria.

Os atletas do Timão correram para o vestiário. Já os santistas precisaram esperar por um tempo no circulo central. Inicialmente, eles tentaram entrar no túnel, mas a torcida do Santos no setor das organizadas atirou mais fogos na direção do gramado. Na segunda tentativa, os atletas correram e conseguiram acessar o túnel.

Os torcedores também sofreram. Na tentativa de sair do estádio, algumas pessoas acabaram ficando presos para dentro. Com o forte cheiro de gás de pimenta, alguns passaram mal e outros xingaram os seguranças pedindo para que os portões fossem abertos.

Do lado de fora, o clima também foi muito tenso. Torcedores entraram em conflito com a Polícia Militar, que utilizou gás de pimenta para dispersar a confusão.

Mais tarde, a situação chegou a ficar mais calma. Contudo, instantes depois, cerca de 50 pessoas se juntaram e partiram para cima dos policiais. Imediatamente, os agentes responderam com gás de pimenta, balas de borracha e jatos de água.

A confusão gerou punição ao Santos. O clube foi enquadrado no Art. 213, I e II do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Ou seja, "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto e invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo".

O Peixe sofreu, em primeira estância, uma punição de oito jogos com portões fechados, além da perda de mando de campo e de uma multa de R$ 80 mil. O clube recorreu e a pena caiu para quatro jogos na Vila Belmiro com portões fechados.

Esse, aliás, foi o segundo Santos x Corinthians seguido que terminou em confusão no Urbano Caldeira. Em 13 de julho de 2022, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o clássico também ficou marcado por brigas.

O Peixe até venceu por 1 a 0, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem de 4 a 0 construída pelo Timão no jogo de ida.

O tumulto começou aos 39 minutos segundo tempo, quando torcedores do Alvinegro Praiano acenderam sinalizadores na arquibancada localizada atrás do gol defendido por Cássio. Instantes depois, os santistas passaram a atirar os artefatos em direção ao gramado e bombas foram explodidas.

Assustados, os jogadores do Corinthians correram para o banco de reservas e só retornaram após o clima acalmar. A bola, então, voltou a rolar, porém a confusão não chegou ao fim.

Após o apito final, alguns torcedores invadiram o campo e partiram para cima dos atletas do Timão. O goleiro Cássio chegou a ser agredido duas vezes.

Agora, portanto, a esperança é que o clássico não termine em confusão. O momento do Santos ajuda. O time vem conquistado ótimos resultados neste início de temporada. Até o momento, são quatro vitórias e uma derrota. Com isso, o clube lidera o grupo A, com 12 pontos, oito a mais que o Ituano, que aparece em segundo.

Já o Corinthians chega para o clássico em momento conturbado, com a demissão do técnico Mano Menezes na última segunda-feira. O treinador deixou o comando da equipe após o início ruim de Estadual, com uma vitória na estreia e quatro derrotas em sequência.