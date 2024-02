Aurora vence Melgar pelo jogo de ida da primeira rodada da Pré-Libertadores

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da primeira rodada da Pré-Libertadores, o Aurora, da Bolívia, recebeu o Melgar, do Peru, no Estádio Félix Capriles e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Martín Alaníz.

Com o resultado, os mandantes garantiram vantagem para o jogo de volta, já que agora precisam apenas de um empate no duelo para classificar à próxima fase. Por outro lado, o Melgar, que ainda teve a expulsão do meia Cabrera Nakamura aos 43 da segunda etapa, será obrigado a superar o adversário por dois gols de diferença para avançar de forma direta, já que se vencer por apenas um, o confronto irá para os pênaltis. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, às 21:30 (de Brasília) no Estádio Monumental Virgen de Chapi.

A equipe que se classificar, enfrentará o Botafogo, que já entrou na segunda fase. O duelo de ida contra o clube carioca será realizado no próximo dia 21, às 21:30 (de Brasília), com mando do time que avançar, enquanto a volta acontecerá no dia 28, às 21:30 (de Brasília), no Nilton Santos.