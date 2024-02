Atlético de Madrid é superado pelo Athletic Bilbao no duelo de ida da semifinal da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao no Estádio Cívitas Metropolitano, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei e foi superado por 1 a 0. O gol da vitória dos visitantes foi marcado por Álex Berenguer.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Diego Simeone, que eliminou o Sevilla nas quartas, terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença o duelo de volta, que acontece no dia 29 de fevereiro, às 17:30 (de Brasília), no Estádio San Maméspara, para garantir a classificação direta na final. Em caso de vitória dos colchoneros por apenas um gol de diferença, a decisão será levada para a prorrogação e, em caso de nova igualdade no placar, irá para os pênaltis. Já o Athletic Bilbao poderá avançar com um empate. Quem passar, enfrentará na final Real Sociedad ou Mallorca, equipes que fizeram o duelo de ida na tarde de ontem e empataram sem gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atle?tico de Madrid (@atleticodemadrid)

O próximo jogo do Atlético de Madrid será diante do Sevilla no próximo domingo, às 14:30 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Já o Athletic Bilbao retorna aos gramados na próxima segunda, contra o Almería, também pela 24ª rodada da competição. A bola rola às 17:00 (de Brasília), no Estádio Mediterrâneo.

O gol

O Atlhetic Bilbao marcou o único gol da partida com Álex Berenguer aos 25 da primeira etapa. O jogador aproveitou a cobrança de pênalti e deslocou o goleiro Oblak para balançar as redes. Apesar do árbitro marcar uma penalidade nos acréscimos da segunda etapa para os donos da casa, o VAR analisou a jogada e anulou a marcação, já que Morata estava em posição irregular na jogada.