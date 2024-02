Após vitória do Grêmio, atacante André celebra gol contra o Novo Hamburgo

Autor de um dos gols da vitória do Grêmio, André falou após o quinto triunfo do Imortal no Gauchão, dessa vez, contra o Novo Hamburgo por 2 a 0, em casa.

O jovem de 22 anos destacou o trabalho para ter mais uma atuação positiva em 2024 e focou no próximo compromisso da equipe.

"Agradecer a Deus e glorificar o nome dele por tudo que ele tem feito em minha vida. É fruto de trabalho, eu trabalhei muito forte e graças a Deus ele me abençoou com o gol e mais importante de tudo com a vitória", afirmou.

"Agora, é seguir trabalhando que no fim de semana tem mais uma batalha", concluiu o jogador que ajudou o time a garantir os três pontos.

Com 15 pontos, o Grêmio está com cinco a mais que o Internacional, que ainda entra em campo na rodada. O time de Renato Gaúcho também está com dez de vantagem para o Guarany, nono colocado e primeira fora da zona de classificação à próxima fase.

Em busca do sexto triunfo seguido no Gauchão, o Grêmio enfrenta o São Luiz na próxima rodada. A bola vai rolar às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Arena Grêmio.