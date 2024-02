António Oliveira receberá no Corinthians R$ 300 mil a mais do que no Cuiabá

O repórter Bruno Andrade participou do De Primeira e deu detalhes da negociação do técnico António Oliveira com o Corinthians. O técnico que dirige o Cuiabá foi o escolhido para suceder Mano Menezes.

'Eu vou, eu quero': "O António assim que soube do interesse do Corinthians na hora disse: 'Eu vou, eu quero, desde que paguem minha cláusula de rescisão'. Ele não ia brigar com o Cuiabá por conta desse valor, visto a boa relação que ele tem, clube que ele passou pela segunda vez agora e levou inclusive a Sul-americana. Um contrato válido até dezembro de 2024, mesmo período que ele tinha com o Cuiabá, e existe uma renovação automática caso ele consiga levar o Corinthians a Libertadores da próxima temporada".

Acréscimo no salário: "Não gosto de falar de valores de salário. Não vou falar o valor integral, porque é delicado, mas o que posso falar é que ele vai ganhar R$ 300 mil a mais do que ganhava no Cuiabá. Quem quiser fazer certas contas na cabeça, mas é isso, ele vai ter um acréscimo de mais ou menos R$ 300 mil reais por mês de salário no Corinthians".

Assista ao De Primeira na íntegra