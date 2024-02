António Oliveira: por que nome do técnico do Corinthians tem acento agudo?

A grafia do nome do novo técnico do Corinthians, António Oliveira, tem um detalhe diferente para os padrões brasileiros: o acento agudo na letra "o". Por que ele não é escrito com o acento circunflexo?

António x Antônio

Pode parecer uma invenção de quem registrou o treinador, mas na verdade não é. A forma como se é pronunciado o nome do técnico no Brasil e em Portugal explica a diferença no acento.

O acento agudo (o risquinho) é mais comum na escrita do português de Portugal, país de origem do treinador. Ele está relacionado diretamente à forma como os portugueses pronunciam a vogal, no caso de uma forma mais aberta.

Aqui no Brasil, estamos acostumados a utilizar o acento circunflexo, o famoso "chapeuzinho", para as vogais tônicas "a", "e" e "o". Ou seja, o timbre brasileiro é mais fechado.

Por isso, no Brasil, você verá muitos Antônios ou até Antonios. Enquanto isso, em Portugal, a predominância será António. Assim como no país europeu você verá o uso de económico, telefónico.

O Novo Acordo Ortográfico até tinha objetivo de reduzir essas diferenças, mas como o jeito de falar não foi mudado, a grafia se manteve distinta.

António Oliveira foi escolhido pelo Corinthians para assumir a vaga de Mano Menezes, demitido na segunda-feira. No Brasil, o treinador português teve passagens por Cuiabá, Coritiba e Athletico-PR.