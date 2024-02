'António Oliveira é uma alternativa de sair da mesmice', diz Casagrande

Casagrande comentou no UOL News Esporte a contratação de António Oliveira para comandar o Corinthians. Casão disse que o português é uma boa alternativa para o clube e que pode motivar o elenco.

'Sai da mesmice': "António Oliveira, eu acho uma boa. Em relação a não ter títulos, o Carpini não tinha até domingo passado, foi campeão da Supercopa. E na terça passada quebrou o tabu lá da Arena do Corinthians que o São Paulo nunca tinha ganho lá. Essa nova geração dos treinadores portugueses, ou dos brasileiros mesmo, acho que é isso que o futebol brasileiro está precisando. Não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa de sair daquela mesmice, daquele giro dos mesmos, sai aqui, vai para lá, sai de lá, vem pra cá".

'Motiva todo mundo': "Toda vez que chega um treinador novo no time dá uma motivação. Chacoalha um pouco o ambiente. Aqueles que não jogam, que estão esquecidos, eles começam a ter esperança de um novo treinador olhar para eles e dar uma oportunidade. E aqueles que estão lá jogando, no time do Corinthians tem um time jogando, mas ninguém firme, seguro, com qualquer treinador que chegue, são 4 derrotas, então ninguém é seguro de ser titular. Então motiva todo mundo para uma briga no time principal, mas uma motivada em um time ruim não faz um efeito tão significativo assim".

'Pior do que estava, é muito difícil', diz Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro questiona se o técnico António Oliveira terá respaldo para comandar o Corinthians sem os problemas que Mano Menezes encarou.

'Claudinho faria diferença enorme no Corinthians, mas... com que dinheiro?'

Alicia Klein analisa a tentativa do Corinthians de contratar Claudinho e questiona se o clube tem condições de gastar alto pelo jogador do Zenit.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra