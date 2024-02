Novo técnico do Corinthians já foi do Santos e fez Deyverson 'renascer'

Acertado para assumir como novo técnico do Corinthians, António Oliveira nasceu com o "DNA" do futebol, não é novato no futebol paulista e alavancou recentemente o desempenho de um ex-palmeirense: Deyverson.

Quem é António?

Nasceu em Lisboa, em 1982, e é filho de um ícone do futebol português: Toni. O ex-meio-campista fez história no Benfica ao atuar na equipe por quase 15 anos e também representou a seleção nacional. Como técnico, Toni comandou times como Bordeaux e Sevilla, além de passar pelo futebol iraniano e saudita.

António foi jogador das categorias de base do Benfica e chegou a atuar no time profissional, mas não viu a carreira dentro dos gramados deslanchar: defendeu times modestos, como Santa Clara, Casa Pia e Oriental, antes de se aposentar no início da década passada.

António ao lado do pai, Toni, na época em que pai e filho trabalhavam juntos Imagem: Reprodução/Instagram

Iniciou sua trajetória "técnica" auxiliando seu pai no Tractor, do Irã, em 2012, e também trabalhou com Toni no Kazma SC, do Kuwait — foi lá, inclusive, que deu os primeiros passos como treinador de fato.

Prazer, Brasil!

Chegou ao Brasil em 2020, quando fez parte da comissão de Jesualdo Ferreira no Santos — os dois se conheceram ainda no Benfica, quando António era jogador.

António Oliveira na época em que era auxiliar de Jesualdo no Santos Imagem: Reprodução/Instagram

Acertou com o Athletico no fim daquele ano para atuar, inicialmente, como auxiliar, mas acabou efetivado para substituir Paulo Autuori e comandou o clube paranaense na temporada seguinte.

Deixou o Brasil em setembro de 2021 ao colocar o cargo à disposição e retornou à Portugal para treinar o time B do Benfica.

Foi anunciado pelo Cuiabá há dois anos e manteve o clube na Série A do Campeonato Brasileiro — Bruno Lazaroni, filho do ex-técnico da seleção brasileira Sebastião Lazaroni, era seu auxiliar.

Saiu da equipe de Mato Grosso com o fim do contrato e assinou com o Coritiba, mas acabou demitido em abril do ano passado ao não conseguir engatar uma sequência de vitórias.

Deyverson abraça António Oliveira após marcar para o Cuiabá Imagem: Gilson Junio/AGIF

Retornou ao Cuiabá em maio de 2023 e reeditou uma parceria com um "velho conhecido": Deyverson. Os dois já haviam trabalhado juntos em 2022, e o atacante ex-Palmeiras desandou a fazer gols com o português. "Eu levaria o António Oliveira [para a seleção]. Vai que, levando ele, consigo realizar meu último sonho de vestir a amarelinha", brincou o jogador em entrevista à CBN Cuiabá concedida em junho.

Comandou o time até o último fim de semana — e se despediu com vitória sobre o Mixto, pela 5ª rodada do estadual.