Alisson leva terceiro amarelo e desfalca o São Paulo na próxima rodada do Paulistão

O técnico Thiago Carpini terá um pequeno problema para o próximo compromisso do São Paulo no Paulistão. Nesta quarta-feira, durante a vitória contra Água Santa, no Morumbis, o volante Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque para a equipe contra a Ponte Preta.

Único titular a iniciar a partida, o jogador entrou em campo pendurado e tomou cartão logo no primeiro tempo. Com isso, ele não poderá ser utilizado por Carpini no próximo jogo do time tricolor. Nesta noite, ele atingiu sua partida de número 100 pelo clube.

O treinador tem algumas opções no setor para fazer companhia a Pablo Maia. Ele pode escolher pelo experiente Luiz Gustavo ou por Bobadilla. Uma alternativa mais ousada é colocar o argentino Galoppo na função.

Invicto na temporada, o São Paulo e líder do Grupo D, com 13 pontos, mesmo tendo um jogo a menos, e aparece em segundo lugar na classificação geral do Paulistão, só abaixo do Santos.

O confronto diante da Ponte Preta está marcado para sábado à tarde, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola às 18h (de Brasília), no Moisés Lucarelli.