Alexander Barboza vê derrota do Botafogo como injusta, mas foca na recuperação

O Botafogo amargou mais um mal resultado no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, os alvinegros perderam para o Flamengo, no Maracanã.

A equipe teve atuação superior ao adversário no primeiro tempo, mas sofreu na etapa final. O gol dos rubro-negros nos acréscimos.

O zagueiro Alexander Barboza considerou a derrota injusta, lamentou o tento da vitória do Flamengo no fim e pregou foco na recuperação.

"Não se pode explicar (gols sofridos no fim). Tem momento que é levantar a cabeça e seguir trabalhando. Creio que enquanto estava empatado tivemos mais chances de gol. Só que no futebol não existe isso de merecimento. Vamos lamentar e pensar na próxima partida", disse.

Fim de jogo: Botafogo 0 x 1 Flamengo. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/CjgRtFXzcU ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 8, 2024

O Botafogo pode sair da zona de classificação para as semifinais do Estadual ainda nesta rodada. Os alvinegros voltam a campo na próxima quarta-feira, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.