Supercopa: Muricy diz que James não quis viajar por saber que não jogaria

Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, revelou, em entrevista ao Canal do Nilson César, no Youtube, que James Rodríguez pediu para não viajar a Belo Horizonte para a final da Supercopa pois sabia que não jogaria. O dirigente tricolor entende que o atleta não gostaria de passar por situação semelhante à final da Copa do Brasil, quando viajou e não jogou.

O que aconteceu

Muricy negou chateação do clube com o meia. O ex-treinador do São Paulo afirmou que a diretoria entende a posição de James diante do histórico e do profissionalismo do jogador.

O coordenador de futebol avaliou que James tem tido dificuldades para se encaixar no time do São Paulo. Na opinião de Muricy, o meia está acostumado com o tipo de jogo da seleção colombiana, em que atua com mais liberdade.

De acordo com Muricy, James Rodríguez tem tido um problema crônico na panturrilha. O coordenador técnico do São Paulo afirmou que ele está à disposição do treinador, mas que tem sofrido com algumas lesões, principalmente na panturrilha,

Muricy ainda disse que não há, por parte de James, o desejo expresso de sair. O coordenador técnico tricolor ainda afirmou que não acredita que o atraso no valor das luvas do colombiano seja um problema: "Dinheiro é o que ele mais tem".