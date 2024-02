Líder, Sport goleia Central e conquista a quinta vitória seguida no Pernambucano

Na noite desta terça-feira, o Sport goleou o Central por 4 a 1, pela sétima rodada do Pernambucano, na Arena Pernambuco. Esse foi o quinto triunfo seguido do Leão.

Com 18 pontos, o time está com quatro a mais que o Náutico, segundo colocado, que ainda joga nesta rodada. Os visitantes, por sua vez, estão na quinta posição, com 11.

Agora, o Sport foca as atenções na disputa da Copa do Nordeste, em que enfrenta o Treze, às 19h (de Brasília) desta sexta-feira, na Arena Pernambuco. Na estreia, o time perdeu para o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

Já o Central volta a entrar em campo para pegar o Petrolina, pelo torneio estadual. A bola vai rolar no mesmo horário, nesse domingo, no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelho.

O jogo

Aos cinco minutos, o Sport chegou pela primeira vez com perigo, quando Pedro Vilhena chutou rasteiro para defesa de Chapa. Pouco depois, após a bola sobrar, Fabinho finalizou para fora e perdeu grande chance.

Acuado, o Central demorou para assustar Caíque França, o que aconteceu com Pirambu finalizando e o goleiro salvando com o pé após desvio em Thyere. Posteriormente, os donos da casa quase marcaram, mas Arthur Caíke parou no arqueiro rival.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Sport chegou ao gol do desempate. Após cruzamento de Alan Ruiz, Lucas Ramon balançou as redes e fez 1 a 0.

Aos 8?, os mandantes ampliaram a vantagem: em novo cruzamento do camisa 10, foi a vez de Gustavo Coutinho marcar. Embalado, os comandados de Soso chegaram ao terceiro aos 16?, com terceiro passe para gol de Alan, servindo o zagueiro Renzo na cobrança de escanteio.

Depois de ser garçom, chegou a vez de Alan Ruiz fazer o dele, após bater colocado e transformar a vitória em goleada. Pirambu até cortou a vantagem do Sport, mas não impediu a derrota dos visitantes por 4 a 1.