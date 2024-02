Grêmio vence o Novo Hamburgo e abre cinco de vantagem na ponta do Gauchão

O Grêmio ganhou do Novo Hamburgo por 1 a 0, pela sétima rodada do Gauchão, em casa, na noite desta terça-feira. Assim, pode terminar a rodada com uma vantagem ainda maior.

Com 15 pontos, o Imortal está com cinco a mais que o Internacional, segundo colocado, que encara o Santa Cruz ainda. Já os visitantes estão na quinta posição, com oito.

Em seu próximo compromisso, o Grêmio tem pela frente o São Luiz, pelo Gauchão. O embate está agendado para às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Arena do Grêmio.

O Novo Hamburgo, por sua vez, encara o Juventude, com o confronto começando nesse sábado, às 21h30, no Estádio do Vale.

O jogo

Com o domínio da posse de bola, o Grêmio tinha dificuldades para finalizar com perigo. Assim, apenas aos 25 minutos, Nathan Fernandes saiu cara a cara, mas ao optar pelo drible e Maticoli salvou.

Pouco depois, Pepê mandou um petardo e o goleiro espalmou. Logo na sequência, Geromel chutou à esquerda de primeira.

Ainda no fim da primeira etapa, o Grêmio teve duas chances para marcar: a primeira com Maticoli salvando o chute de Cristaldo e a segunda com Nathan Fernandes carimbando a trave.

Aos três minutos, os comandados de Renato Gaúcho abriram o marcador, quando João Pedro cruzou e André dominou e mandou de três dedos para fazer um golaço. Pouco depois, JP Galvão converteu cobrança de pênalti e fez 2 a 0.

O Grêmio, ainda, teve chance clara para fazer o terceiro, mas Lucas Besozzi, mesmo com o goleiro caído, chutou para fora. Pouco depois, João Pedro soltou uma pancada e o arqueiro defendeu.

No fim, o Imortal administrou a vantagem para conquistar a quinta vitória seguida no torneio estadual e ficar perto da classificação à próxima fase.