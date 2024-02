Grêmio resolve em 10 min, vence Novo Hamburgo e dispara no topo do Gauchão

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio manteve a boa fase, superou o Novo Hamburgo atuando em sua casa por 2 a 0 e disparou no topo da tabela do Campeonato Gaúcho.

André Henrique abriu o placar em um golaço, e JP Galvão, de pênalti, decretou a vitória. Os dois gols saíram antes dos dez minutos do 2° tempo da partida, válida pela 6ª rodada do estadual.

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho alcançou sua 5ª vitória seguida e chegou aos 15 pontos na tabela. O Novo Hamburgo, por outro lado, estacionou nos 8 pontos — o vice-líder Inter soma 10 e joga amanhã contra o Santa Cruz.

Como foi o jogo

Faltou capricho ao Grêmio no 1° tempo. A equipe criou e martelou a meta adversária, mas não conseguiu superar um inspirado Lucas Maticoli nos primeiros 45 minutos. Nathan Fernandes, que acertou a trave, protagonizou o lance mais perigoso — Geromel, Cristaldo e Pepê também tiveram boas oportunidades, mas ficaram no quase.

O intervalo ativou a pontaria dos mandantes. André Henrique, em um chute com muita categoria, e JP Galvão, de pênalti, balançaram as redes antes dos dez minutos da etapa final e encaminharam a vitória. O Novo Hamburgo tentou reagir, mas não mostrou poder de fogo ao ponto de fazer Marchesín trabalhar com grande intensidade até o apito final.