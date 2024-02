Gil celebra fase no Santos e mira vitória em reencontro com Corinthians

O clássico contra o Corinthians será especial para Gil. Contratado pelo Santos, o zagueiro irá enfrentar o ex-clube pela primeira vez amanhã (7). O experiente jogador citou o seu respeito ao Timão, mas deixou claro o desejo de ajudar o Peixe a conquistar mais uma vitória no Campeonato Paulista.

"Não muda nada (enfrentar ex-clube). Minha gratidão por todos os anos lá será eterna, mas agora estou defendendo as cores do Santos e vou buscar o melhor ao lado dos meus companheiros. Sabemos da qualidade da equipe que vamos enfrentar, então essa situação na tabela não muda muita coisa para nós", disse.

"E é clássico. É um campeonato à parte e sempre decidido nos detalhes, então é bom estarmos conscientes disso. Temos que continuar trabalhando da mesma maneira que fizemos até agora, manter os pés no chão e o respeito, pois temos um jogo bem difícil pela frente", completou.

Gil estava no Corinthians desde 2019. Antes, ele também já havia vestido a camisa do clube entre 2013 e 2015. Ao todo, foram 444 jogos e 19 gols. Na última temporada, foram 61 aparições, sendo 60 como titular, e quatro bolas nas redes.

O zagueiro chegou ao Peixe com a missão de tentar reconstruir o clube, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o defensor precisou de pouco tempo para se firmar e cair nas graças da torcida santista.

Gil foi titular nos cinco compromissos que o Alvinegro Praiano disputou em 2024 e celebrou o bom momento.

"Estou muito feliz aqui. Bom demais ver o trabalho sendo reconhecido. Desde que cheguei todo mundo me tratou super bem e me deixou muito à vontade, e isso facilita muito o desenvolvimento do trabalho. Então espero retribuir esse carinho dentro de campo com muita garra, vitórias e, quem sabe, também com títulos", contou.

"O mais importante é que o grupo entendeu bem tudo que a comissão técnica colocou e estamos colhendo os frutos. Agora é continuar trabalhando para evoluir ainda mais", finalizou.

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.